En direct

19:43 - Un vote de gauche estimé entre 17% et 18% à la Ferté-Saint-Cyr pour ces législatives L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se rassembleront vers le Front populaire ? Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 18,97% des voix dans la commune. La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 9,47% à la Ferté-Saint-Cyr pour le tour unique des européennes. Mais ce sont 17% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,29%), de Marie Toussaint (2,88%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,29%).

18:42 - L'extrême droite a lourdement progressé à la Ferté-Saint-Cyr en 5 ans Que retenir des résultats des dernières élections ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à la Ferté-Saint-Cyr début juin Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment qu'il faut aussi analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. C'est en effet la liste d'extrême droite dirigée par Jordan Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen il y a trois semaines à la Ferté-Saint-Cyr, avec 36,42% des votes exprimés (177 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 15,64%, suivie par la liste de François-Xavier Bellamy avec 9,47%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à la Ferté-Saint-Cyr lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait fini en tête avec 29,68% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à la Ferté-Saint-Cyr. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,89% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,52%. La Ferté-Saint-Cyr n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 8,5% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,35% contre 50,65%.

12:32 - Quel résultat à la Ferté-Saint-Cyr pour la majorité aux élections législatives ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Lors des dernières législatives à la Ferté-Saint-Cyr, le RN terminait à la deuxième place, 22,48% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 22,72% pour Emmanuelle Chaplault (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (50,00%). Emmanuelle Chaplault s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Élections à la Ferté-Saint-Cyr : l'impact des caractéristiques démographiques Devant le bureau de vote de la Ferté-Saint-Cyr, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 058 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 76 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (70,51%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 40,98% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 32,14% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 281,01 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à la Ferté-Saint-Cyr contribue à construire l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur La Ferté-Saint-Cyr Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? Durant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 59,93% des votants de la Ferté-Saint-Cyr (Loir-et-Cher). La participation était de 63,39% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,5% au premier tour. Au deuxième tour, 53,74% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à la Ferté-Saint-Cyr ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 831 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 79,78% étaient allés voter, contre un taux de participation de 81,23% au deuxième tour, soit 675 personnes.