Résultat des législatives à la Garenne-Colombes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un bloc de gauche entre 20% et 33% à la Garenne-Colombes pour ces législatives L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Front populaire ? Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 20,55% des voix dans la commune. Une somme à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 15,65% à la Garenne-Colombes début juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 33% sur place.

18:42 - Le RN favori à la Garenne-Colombes pour les législatives ? Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais des pistes émergent… Si on tient compte de la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN devrait se situer à environ 12% à la Garenne-Colombes. Un chiffre qui concorde avec les suffrages également gagnés par le mouvement dans la ville ces dernières années : un bond de 6 points qui peut encore grimper.

15:31 - La Garenne-Colombes fait exception lors des élections de juin L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. Même si certaines communes font exception... Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella a échoué en effet aux élections européennes dans la commune. La tête de liste RN s'est classé loin derrière, avec 15,15%, derrière Valérie Hayer avec 21,43% et Raphaël Glucksmann avec 15,65%.

14:32 - La Garenne-Colombes avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 40,9% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,9% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection du président de la République à la Garenne-Colombes. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 9,27%. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour avec 19,93% contre 80,07%.

12:32 - À la Garenne-Colombes, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Lors des législatives 2022, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de la Garenne-Colombes, grappillant 4,88% des voix sur place, contre 41,14% pour Philippe Juvin (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Les Républicains avec 30,84% contre 47,33% pour les vainqueurs. Philippe Juvin remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de la Garenne-Colombes : perspectives électorales À la Garenne-Colombes, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec 55,14% de population active et une densité de population de 16675 hab/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,97% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 45,11%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,89% et d'une population étrangère de 10,40% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,44% à la Garenne-Colombes, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

09:32 - Les législatives débutent à la Garenne-Colombes : la participation en question L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement la participation à la Garenne-Colombes (92250). A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,21% des électeurs de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 24,36% au deuxième tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,99% au premier tour et seulement 43,78% au deuxième tour. L'inflation dans le pays et son impact sur le moral des familles pourraient inciter les citoyens de la Garenne-Colombes à s'intéresser plus fortement à l'élection.