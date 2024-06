En direct

19:51 - Les votes de la Nupes scrutés Une autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. Aux élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 8,51% à la Penne-sur-Huveaune. Mais ce sont 27% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (13,71%), de l'EELV Marie Toussaint (3,51%) et enfin de Léon Deffontaine (3,31%). Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 23,89% des votes dans la localité.

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par le RN à la Penne-sur-Huveaune Que tirer des résultats des dernières élections ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 11 points à la Penne-sur-Huveaune entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 40% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à la Penne-sur-Huveaune début juin Une autre élection a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à étudier avec attention. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui nous préoccupe aujourd'hui. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, terminait en tête des européennes à la Penne-sur-Huveaune. L'extrême droite a enregistré 45,42% des suffrages, soit 1179 voix dans la ville, face à Manon Aubry à 13,71% et Raphaël Glucksmann à 8,51%.

14:32 - La Penne-sur-Huveaune avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle C'est probablement la présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait engrangé de nombreux votes à la Penne-sur-Huveaune pendant l'élection présidentielle 2022 avec un score de 32,02% des électeurs au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 22,18% et 20,39% des voix. La Penne-sur-Huveaune n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 10,44% des suffrages pour sa part. Au 2e tour du scrutin, c'est aussi Marine Le Pen qui gagnait avec 56,69%, devant Emmanuel Macron à 43,31%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé localement pour ces élections de l'Assemblée nationale. Les élections législatives 2022 avaient donné un joli score pour le RN à la Penne-sur-Huveaune. Dans la commune, qui votait pour la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est Joëlle Mélin qui arrivait en tête au premier tour avec 28,14%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 54,47%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,53%.

11:02 - Le poids démographique et économique de la Penne-sur-Huveaune aux élections législatives Dans le cadre de la campagne électorale législative, La Penne-sur-Huveaune se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 6 569 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 736 entreprises, La Penne-sur-Huveaune permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (84,75%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La Penne-sur-Huveaune incarne une communauté diversifiée, avec ses 215 résidents étrangers, soit 3,30% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, près de 39,86% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 786,15 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. La Penne-sur-Huveaune incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - Les législatives à la Penne-sur-Huveaune (13821) sont lancées À la Penne-sur-Huveaune, l'un des facteurs clés du scrutin législatif 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 42,45% au premier tour et seulement 43,83% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,32% au sein de la ville, contre un taux de participation de 72,92% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 667 personnes.