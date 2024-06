En direct

19:51 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à la Tronche à la loupe La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? Il y a quelques jours aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 22,14% à la Tronche. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 46% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (10,29%), de Marie Toussaint (14,53%) ou encore de Léon Deffontaine (0,65%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à la Tronche, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 34,7% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - À la Tronche, des candidats RN favoris ? Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais des tendances émergent… Si dans tout le pays, les enquêtes d'opinion prévoient une évolution moyenne du RN à environ quinze points aux législative 2024 en comparaison de son score des législatives 2022 (ce qui porterait virtuellement le parti de Jordan Bardella à environ 20% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a visiblement pris que 3 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

15:31 - La Tronche fait exception lors des européennes Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà, une éternité en politique. Même si le séisme n'a pas touché toutes les communes. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à la Tronche lors des européennes 2024, avec 22,14% des bulletins. La liste se plaçait alors devant celle de Valérie Hayer avec 19,31% dans la localité. Marie Toussaint terminait troisième, avec 14,53%.

14:32 - La Tronche avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 9,06% contre 35,18% pour Emmanuel Macron et 23,25% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour de scrutin ne sourira pas plus à la candidate du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 81,29% contre 18,71% pour Le Pen.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Avec 6,73% à la Tronche, le Rassemblement national avait été distancé par les 44,22% du binôme LREM au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant fantomatique et laissant la place à Olivier Véran (Ensemble !) pour la première position localement.

11:02 - Les enjeux locaux de la Tronche : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale législative, La Tronche est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 40,97% de cadres pour 6 470 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 625 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (69,56%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les 391 résidents étrangers, représentant 5,96% de la population, favorisent cette variété culturelle. Au sein de cette diversité sociale, près de 44,72% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 365,85 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À la Tronche, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à la Tronche ? À la Tronche (38700), le niveau de participation sera incontestablement un critère déterminant du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 58,56% au premier tour et seulement 58,08% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à la Tronche ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 77,89% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 80,69% au premier tour, soit 3 284 personnes. La flambée des prix qui pèse sur les finances des foyers français serait par exemple en mesure de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de la Tronche.