Résultat des législatives à Labeuvrière : l'élection 2024 en direct

14:24 - Les défis socio-économiques de Labeuvrière et leurs implications électorales

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Labeuvrière comme dans toute la France. Avec une population de 1 654 habitants répartis dans 758 logements, cette localité présente une densité de 275 habitants/km². Ses 58 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (82,45%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 33,83% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 50,21% des ménages sont composées de couples avec enfants. À Labeuvrière, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.