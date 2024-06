En direct

19:39 - À Lamarche-sur-Saône, que vont choisir les électeurs de l'ancienne Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en séduire une partie. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait atteint 10,27% à Lamarche-sur-Saône début juin. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 16% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 19,38% des bulletins dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN a solidement gagné du terrain à Lamarche-sur-Saône Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison hétéroclite de scores. Mais quelques lignes directrices émergent… Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 12 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN termine à près de 46% à Lamarche-sur-Saône ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 56,81% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Lamarche-sur-Saône le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus avisé encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Le 9 juin en effet, à Lamarche-sur-Saône, la liste RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 56,81% des votes contre Raphaël Glucksmann à 10,27% et Valérie Hayer à 9,43%. Dans le détail, 271 électeurs l'ont choisie dans la ville.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Lamarche-sur-Saône lors de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection présidentielle qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. La ville de Lamarche-sur-Saône avait servi un flagrant avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection suprême de 2022. La figure du Rassemblement national terminait avec 45,24% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 17,72% et 14,27% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 6,05% des suffrages. La candidate du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la ville avec 66,15%, devant Emmanuel Macron à 33,85%.

12:32 - Quel score pour le RN au premier tour à Lamarche-sur-Saône ? Le RN tirait son épingle du jeu à Lamarche-sur-Saône lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Mélanie Fortier devant ses concurrents au premier tour, avec 38,24% dans la ville, qui votait pour la 2ème circonscription de la Côte-d'Or. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Catherine Hervieu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) chez les électeurs avec 53,67%.

11:02 - Élections législatives à Lamarche-sur-Saône : un éclairage démographique Dans la ville de Lamarche-sur-Saône, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Dans le bourg, 21,78% des résidents sont des enfants, et 26,78% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (21,71%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 393 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,83%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,57%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Lamarche-sur-Saône mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,87% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Lamarche-sur-Saône Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des dernières élections ? Début juin, à l'occasion des élections européennes, sur les 972 inscrits sur les listes électorales à Lamarche-sur-Saône, 48,66% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 53,3% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 59,15% au premier tour. Au deuxième tour, 63,72% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.