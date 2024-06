Résultat des législatives à Lamentin : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Lamentin, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives 2022 à Lamentin. Mais c'est bien un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui y prenait la première place au premier tour, avec 65,93% des voix dans la commune. La gauche était défaite en revanche au second tour puisque c'est Rody Tolassy (Rassemblement National ) qui l'emportaitAux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 12,25% à Lamentin. Mais ce sont 32% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (14,88%), de Marie Toussaint (5,56%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,75%).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 16 points à Lamentin Que tirer des résultats des derniers scrutins ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 16 points à Lamentin entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à près de 26% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Lamentin le 9 juin ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est évocateur. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Lamentin, avec 38,25%, soit 612 voix dans la ville. L'extrême droite a alors devancé Manon Aubry à 14,88% et Raphaël Glucksmann à 12,25%.

14:32 - Lamentin avait voté Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est incontestablement la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. Point à retenir : le RN avait fait au premier tour un meilleur pointage aux législatives à Lamentin que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La présidente du parti avait accumulé 18,5% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 60,9%, suivi donc de Marine Le Pen avec 18,5% et Emmanuel Macron avec 10,4%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 73,9% contre 26,1%).

12:32 - À Lamentin, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Aux législatives en 2022 à Lamentin, le RN arrivait à la deuxième place, 18,74% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 65,93% pour José Toribio (Divers gauche) au premier tour. Au second, il culminait pourtant à 52,8% des voix, devant les candidats Divers gauche (47,20%). C'est donc Rody Tolassy chez les lepénistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Lamentin : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Lamentin regorge de diversité et d'activités. Avec ses 18 527 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 631 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (37,03%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Lamentin incarne une communauté diversifiée, avec ses 708 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2343,16 € par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 24,1%, annonçant une situation économique instable. À Lamentin, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Lamentin pour les élections législatives Au fil des dernières années, les 18 804 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Lors des élections européennes du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention atteignait 86,89% au sein de Lamentin, à comparer avec une abstention de 86,11% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 74,54% au premier tour. Au deuxième tour, 71,33% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 51,34% dans la commune. L'abstention était de 51,55% au premier tour.