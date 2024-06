En direct

19:50 - Un vote de gauche entre 14% et 20% à Lamotte-Beuvron pour ces législatives La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, avance sans garantie. A l'issue du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 14,36% des suffrages dans la localité. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 10,61% à Lamotte-Beuvron. Mais on peut en revanche évaluer un score de 20% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,01%), de Marie Toussaint (3,82%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,97%).

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par le RN à Lamotte-Beuvron Difficile de trouver une logique politique dans cette avalanche de scores. Mais quelques grandes directions émergent… Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 21% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 36,83% à Lamotte-Beuvron au début du mois Les résultats de ces législatives seront certainement plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste Bardella qui a dominé les élections européennes il y a trois semaines à Lamotte-Beuvron, avec 36,83% des voix exprimées (656 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 14,6%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,61%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Lamotte-Beuvron au premier tour de l'élection présidentielle Lamotte-Beuvron avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,34%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 29,87% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 15,73% et 7,09% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 44,89% contre 55,11%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Lamotte-Beuvron En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Lamotte-Beuvron, grattant 13,86% des suffrages sur place, contre 47,85% pour Pascal Bioulac (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 44,78% contre 55,22% pour les vainqueurs. Mais c'est Emmanuelle Chaplault (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Lamotte-Beuvron : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Lamotte-Beuvron, les élections sont en cours. Avec ses 4 565 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 253 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 1 297 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 27% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 33,9% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les 121 résidents étrangers, représentant 2,62% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,75%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2122,56 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. En résumé, Lamotte-Beuvron incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Lamotte-Beuvron Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, 3 335 inscrits sur les listes électorales de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher) avaient pris part au scrutin (soit 56,28%), à comparer avec une participation de 56,35% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 55,08% au premier tour et seulement 47,4% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.