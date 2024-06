Résultat des législatives à Lanquetot : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Lanquetot sous le charme de Jordan Bardella le 9 juin dernier Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler pertinent au moment du scrutin de ces législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a fini première des élections européennes 2024 à Lanquetot. L'extrême droite glanait 53,65% des voix, face à Raphaël Glucksmann à 8,45% et Valérie Hayer à 8,22%.

14:32 - Lanquetot avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. La commune de Lanquetot avait offert un gros avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle 2022 puisque la figure de l'ancien FN s'imposait avec 36,81% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,47% et 16,26% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 5,67% des suffrages pour sa part. Rebelotte au deuxième tour contre Emmanuel Macron avec une candidate du RN à 59,44% contre 40,56%.

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Lanquetot ? Le résultat des législatives au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Lanquetot lors des législatives 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 9ème circonscription de la Seine-Maritime, c'est Nicolas Goury qui arrivait en tête au premier tour avec 36,04%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 60,30%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,70%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Lanquetot aux législatives À Lanquetot, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Dans le bourg, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,57% de 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (8,87%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 433 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,54%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,97%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Lanquetot mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,22% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Abstention à Lanquetot : les leçons des précédentes élections Au fil des dernières années, les 1 171 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, au moment des européennes, le taux d'abstention représentait 49,26% des inscrits sur les listes électorales de Lanquetot, à comparer avec une abstention de 45,34% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,12% au premier tour et seulement 49,77% au second tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des élections législatives.