Résultat des législatives à Levallois-Perret : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Un résultat aux législatives entre 18% et 26% à Levallois-Perret pour la nouvelle coalition de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, pourrait en rassembler une part. La liste de Raphaël Glucksmann avait glané 13,9% à Levallois-Perret pour ce tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry (9,82%), l'écologiste Marie Toussaint (4,96%) et enfin ceux du PCF Léon Deffontaine (0,91%) le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 26% sur place. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Levallois-Perret, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 18,42% des votes dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Levallois-Perret Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? La progression du RN se montre déjà puissante à Levallois-Perret entre le score de Jordan Bardella en 2019 (9,9%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (14,63%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN une progression d'environ quinze points par rapport à la précédente élection des députés en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 10% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le Rassemblement national défait à Levallois-Perret lors des européennes du 9 juin Ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est incontournable. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme encore plus logique au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Le trio de tête des récentes élections européennes à Levallois-Perret, en effet, plaçait dans cet ordre la liste de Jordan Bardella en troisième position, avec 14,63% des suffrages, distancée par la liste de François-Xavier Bellamy avec 18,99% et enfin la liste de Valérie Hayer avec 20,6%, vainqueure sur place.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Levallois-Perret au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 41,96% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,33% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection présidentielle à Levallois-Perret. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 7,97%. Le second tour de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 80,84% contre 19,16% pour Le Pen.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Levallois-Perret, grappillant 5,67% des voix sur place, contre 39,79% pour Céline Calvez (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! (72,61% contre 27,39% pour le RN). Céline Calvez remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Levallois-Perret : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Comment la population de Levallois-Perret peut-elle impacter le résultat des législatives ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 39% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 5,75% sont des personnes âgées. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 48,12%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,18% et d'une population immigrée de 14,76% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,12% à Levallois-Perret, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - C'est l'heure de voter à Levallois-Perret : la participation au cœur des préoccupations À Levallois-Perret, quelle abstention aux précédentes élections législatives ? À Levallois-Perret (92300), la participation constituera indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif. L'inflation dans le pays et son impact sur la vie des familles seraient par exemple susceptibles d'impacter le taux de participation à Levallois-Perret. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,42% au sein de l'agglomération, contre un taux de participation de 75,69% au deuxième tour, c'est-à-dire 32 812 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,47% au premier tour. Au second tour, 51,29% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Levallois-Perret ? Quel député détrônera Céline Calvez dans la 5ème circonscription des Hauts-de-Seine ?