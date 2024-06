Résultat des législatives à Limay : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire, une deuxième Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? La gauche unie aux dernières législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Répondre à cette question est courageux. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann avait glané 7,74% à Limay pour ces élections continentales. Mais ce sont 45% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (33,27%), de l'EELV Marie Toussaint (3,06%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,94%). Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Limay, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 42,71% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national à Limay, un favori aux législatives ? Que déduire de l'ensemble de ces chiffres ? L'étiquette Rassemblement national devrait s'afficher à 30% à Limay lors du premier tour de ces législatives si la dynamique décrite par le scrutin européen du 9 juin se répercute localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'addition est accrobatique, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Rien qu'entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la commune.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Limay il y a trois semaines Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale peut donc sembler aussi avisé au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Le RN n'a pas percé il y a quelques jours en effet, à Limay, la liste de Jordan Bardella se contentant de la deuxième place à 30,94% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Manon Aubry qui montait sur la première marche avec 33,27%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Limay lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le résultat de la présidentielle. Point à retenir : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La candidate avait rassemblé 21,69% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 42,49%, suivi donc de Marine Le Pen avec 21,69% et Emmanuel Macron avec 18,13%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 38,94% contre 61,06%).

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Limay ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très instructif. Lors des dernières législatives à Limay, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 22,62% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 42,71% pour Benjamin Lucas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes (66,15%). Benjamin Lucas s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Limay : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quelle influence les électeurs de Limay exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 16,56% et une densité de population de 1424 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2196,51 €/mois, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 17,37% et d'une population immigrée de 22,05% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Limay mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,64% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Limay (78520) ? À Limay (78520), la participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces législatives. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 37,52% au premier tour et seulement 37,35% au second tour. Quelle sera la participation à Limay pour les élections législatives 2024 ? Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, 64,45% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 71,9% au premier tour, c'est-à-dire 6 828 personnes. La volonté des habitants de faire "barrage" à l'extrême-droite pourrait potentiellement avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Limay.