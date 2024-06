Résultat des législatives à Limoges : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - La nouvelle coalition de gauche pourrait se situer entre 36% et 39% à Limoges à l'issue de ce premier tour La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, devrait en séduire une part. La liste Glucksmann avait glané 19,96% à Limoges pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 39% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Limoges, la Nupes avait par ailleurs accumulé 36,03% des votes sur l'ensemble des 3 circonscriptions correspondant à la ville. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme très proche de l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 8 points à Limoges Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais des pistes émergent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Limoges entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 22% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Limoges le 9 juin Le score de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Si on se penche sur le détail, 9620 habitants de Limoges passés par les isoloirs ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella cumulait 25,16% des voix contre Raphaël Glucksmann à 19,96% et Valérie Hayer à 14,15%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Limoges lors de la présidentielle 2022 L'élection présidentielle est incontestablement la référence pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 17,2% contre 29,24% pour Emmanuel Macron et 25,96% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 67,69% devant Marine Le Pen (32,31%).

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 à Limoges ? A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très analysé. Au premier tour des législatives 2022, Limoges, couverte par 3 circonscriptions, verra les candidats estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 36,03%, alors que le RN sera derrière à 14,99%. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Limoges : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact auront les électeurs de Limoges sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 17,21% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 1712 hab/km² et 42,6% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (65,29%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 37 183 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,61% et d'une population étrangère de 11,04% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 10,95% à Limoges, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Limoges Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Limoges (87000) ? Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,26% au premier tour. Au second tour, 47,89% des votants se sont déplacés. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 75 192 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 74,7% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 70,05% au deuxième tour, c'est-à-dire 52 698 personnes.