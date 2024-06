Résultat des législatives à Longwy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Longwy, quel candidat vont désigner les électeurs de la gauche ? Une autre source de doute de ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire. La liste Glucksmann avait glané 13,21% à Longwy début juin. Un score qui devrait s'améliorer aux législatives, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 34% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes s'était par ailleurs imposée avec 25,68% des suffrages dans la commune, où c'est Martine Etienne qui représentait la gauche.

18:42 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Longwy Que peut-on retenir de l'ensemble de ces données ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection rapide, on peut conclure que le RN sera tout proche des 30% à Longwy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Longwy aux européennes Les résultats de ces législatives seront peut-être comparables avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Longwy, avec 34,11%, soit 909 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Manon Aubry à 16,51% et Raphaël Glucksmann à 13,21%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Longwy au premier tour de la dernière présidentielle Lors de l'élection suprême, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 29,04% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 26,57%. Celle qui a atteint deux fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 22,33% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 59,37% contre 40,63% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Longwy ? Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Longwy il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 17,55% au premier tour, contre 25,68% pour Martine Etienne (LFI-PS-PC-EELV), Longwy faisant partie de la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. Il en ira de même au second tour, le parti voyant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

11:02 - Longwy et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Longwy, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 18,68%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 935 € par an peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 23,48% et d'une population étrangère de 18,44% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Longwy mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,54% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Longwy Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des consultations politiques précédentes. Au moment des dernières élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 61,59% des électeurs de Longwy, contre une abstention de 62,39% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 65,53% au premier tour. Au second tour, 65,5% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Longwy ? En comparaison, au niveau de la France, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017.