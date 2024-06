Résultat des législatives à Lorgies : l'élection 2024 en direct

14:24 - Le poids démographique et économique de Lorgies aux législatives

Dans les rues de Lorgies, les élections sont en cours. Avec ses 26,62% de cadres pour 1 609 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 99 entreprises, Lorgies permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (90,39%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 36,11% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,38% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 325,24 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Lorgies, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, se mêlent aux défis français.