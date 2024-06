Résultat des législatives à Lys-lez-Lannoy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Lys-lez-Lannoy ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste une inconnue. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait glané 10,24% à Lys-lez-Lannoy il y a quelques jours. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 12,32% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,24% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,15% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 28% sur place. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Lys-lez-Lannoy, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 23,67% des votes dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a largement gagné du terrain à Lys-lez-Lannoy en 5 ans Que peut-on conclure de cet ensemble hétéroclite de données ? Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà glané 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 33% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 38,41% à Lys-lez-Lannoy le 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être concorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, a fini première des élections européennes à Lys-lez-Lannoy. Ladite liste a attiré 38,41% des suffrages, soit 1696 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 13,79% et Manon Aubry à 12,32%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Lys-lez-Lannoy au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Lys-lez-Lannoy lors du premier tour de la présidentielle avec 29,07%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,39%. Lys-lez-Lannoy n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 22,2% et 5,97% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 43,77% contre 56,23%.

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des législatives 2022 à Lys-lez-Lannoy Le RN tirait son épingle du jeu à Lys-lez-Lannoy au début des élections législatives 2022. C'est en effet Jean-Sébastien Willem qui arrivait en tête au premier tour avec 25,22% dans la commune, partie intégrante de la 7ème circonscription du Nord. Félicie Gérard (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,73%.

11:02 - Lys-lez-Lannoy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Lys-lez-Lannoy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 12,96% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Avec 47,66% de population active et une densité de population de 4170 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 283 € par an souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 3 911 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (18,5%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,76%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,32% à Lys-lez-Lannoy, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Lys-lez-Lannoy À Lys-lez-Lannoy (59390), le niveau d'abstention sera sans nul doute l'un des critères clés des élections législatives 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,61% au premier tour et seulement 60,49% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Lys-lez-Lannoy ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 9 184 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 28,31% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 27,15% au premier tour. Les appels à faire "barrage" au Rassemblement national sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Lys-lez-Lannoy.