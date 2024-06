En direct

19:46 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Magenta convoité La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est un saut dans le vide. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Magenta, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,83% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 8,92% à Magenta pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 4,72% de Manon Aubry (LFI), les 2,97% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,32% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul de 17% cette fois.

18:42 - Le RN a vivement avancé à Magenta en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Magenta entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 43% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la victoire du RN à Magenta Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Magenta, avec 48,78%. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 11,54% et Raphaël Glucksmann à 8,92%.

14:32 - Magenta avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 La ville de Magenta avait servi un net avantage à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022. La candidate du Rassemblement national prenait une avance notable avec 37,06% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,13% et 16,44% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 5,28% des suffrages pour sa part. Au second tour, la candidate du RN surclassait aussi Emmanuel Macron avec 54,98%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors des élections législatives sera très instructif. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le Rassemblement national se hissait en pôle position à Magenta. C'est en effet Jennifer Marc qui arrivait en tête au premier tour avec 35,35% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Marne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 56,64%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,36%.

11:02 - Magenta : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence la population de Magenta exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,68% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (25,53%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 510 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,84%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,08%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Magenta mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,48% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Magenta L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention à Magenta. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,82% au premier tour et seulement 53,75% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 082 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 22,64% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,2% au deuxième tour.