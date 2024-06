Résultat des législatives à Maisons-Laffitte : premiers chiffres de l'élection 2024

18:42 - Le Rassemblement national favori à Maisons-Laffitte pour les législatives ?

Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Les sondages dessinent un RN entre 30 et 35% des voix dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit quinze points de plus que son résultat de 2022. Logiquement, cette dynamique doit l'approcher de 20% à Maisons-Laffitte, soit 15 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais Maisons-Laffitte n'est pas la France et on note que le mouvement n'a visiblement grappillé ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et celles de 2024 par exemple. Voilà qui devrait calmer les analyses les plus simplistes.