Résultat des législatives à Mamoudzou : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Quel candidat vont choisir les supporters de l'ancienne Nupes à Mamoudzou ? L'autre question qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Or il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives 2022 à Mamoudzou. Ce sont des candidats classés Les Républicains qui étaient en pôle position au premier tour, avec 27,63% des suffrages sur la totalité des 2 circonscriptions de la commune. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque ce sont des candidats Divers qui l'emportaient. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 3,08% à Mamoudzou début juin. Mais ce sont 20% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (14,62%), de Marie Toussaint (2,58%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,27%).

18:42 - Quel score pour le RN lors des législatives à Mamoudzou ? Difficile de résumer clairement l'ensemble de ces résultats. Mais quelques grandes directions apparaissent… Les sondeurs prévoient un Rassemblement national à environ 33% des suffrages dans le pays ce dimanche 30 juin, soit quinze points au-dessus de son score des dernières élections législatives. Virtuellement, cette tendance doit l'approcher de 15% à Mamoudzou, soit quinze points de plus également que ses 0,85% de 2022 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a enregistré ici que 2 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:31 - La liste RN à 36,35% à Mamoudzou au début du mois Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il convient d'étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Le 9 juin en effet, à Mamoudzou, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 36,35% des suffrages contre François-Xavier Bellamy à 20,74% et Manon Aubry à 14,62%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Mamoudzou lors de l'élection présidentielle C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Mamoudzou lors du premier tour de la présidentielle avec 32,14%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 28,58%. L'échec était plus fort encore pour Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, avec respectivement 21,74% et 7,13% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 43,99% contre 56,01%.

12:32 - Les données des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Mamoudzou ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indicateur clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Mamoudzou, comptant 0,85% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 27,63% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Mamoudzou : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Comment les électeurs de Mamoudzou peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 1688 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? La composition démographique et socio-économique d'une commune joue un rôle crucial dans les résultats des élections législatives. Les jeunes votants peuvent favoriser des politiques progressistes et écologistes, tandis que les aînés privilégient souvent la sécurité et la tradition. Les taux de chômage et les niveaux de revenus influencent les opinions sur les politiques économiques de la France, pouvant renforcer le soutien à des partis extrémistes ou, à l'inverse, à ceux prônant plus d'intégration dans le pays.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Mamoudzou : un regard approfondi Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des derniers scrutins électoraux. A l'occasion des élections européennes de début juin, sur les 18 054 personnes en âge de voter à Mamoudzou, 82,36% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 74,99% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 61,52% au premier tour. Au second tour, 56,42% des citoyens ne se sont pas déplacés. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.