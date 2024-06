Résultat des législatives à Mandelieu-la-Napoule : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Mandelieu-la-Napoule à la loupe Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. La liste Glucksmann avait cumulé 6% à Mandelieu-la-Napoule pour ces élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 4,06% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,2% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,72% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant autour des 12% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Mandelieu-la-Napoule, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 9,17% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,22% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,74% pour Yannick Jadot, 1,06% pour Fabien Roussel et 0,67% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 12 points à Mandelieu-la-Napoule Que peut-on conclure de cet ensemble hétéroclite de statistiques ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN soit à environ 30% voire plus à Mandelieu-la-Napoule ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Mandelieu-la-Napoule le 9 juin dernier ? Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Il y a quelques semaines en effet, à Mandelieu-la-Napoule, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté, récoltant 43,47% des votes face à Valérie Hayer à 12,6% et François-Xavier Bellamy à 12,23%. Ce qui correspond à 4853 bulletins dans la commune.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Mandelieu-la-Napoule au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La cheffe de file du RN cumulait déjà 29,79% au premier round contre 25,51% pour Emmanuel Macron et 17,87% pour Éric Zemmour sur le podium. Jean-Luc Mélenchon héritait de la quatrième place avec 10,22% des voix pour sa part. La cheffe du RN elle conservait son avantage au 2e tour avec 55,11%.

12:32 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Mandelieu-la-Napoule ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un enseignement clé au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Mandelieu-la-Napoule, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 20,92% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 33,46% pour Alexandra Martin (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 70,42%. Alexandra Martin remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Mandelieu-la-Napoule : démographie, élections et perspectives d'avenir A mi-chemin des législatives, Mandelieu-la-Napoule foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 21 561 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 3 436 entreprises, Mandelieu-la-Napoule se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (54,74%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 1 455 personnes (6,68%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,3%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2502,88 €/mois. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Mandelieu-la-Napoule participe à l'histoire du pays.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Mandelieu-la-Napoule La participation sera l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 à Mandelieu-la-Napoule (06210). Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, 77,86% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 77,66% au deuxième tour, soit 14 863 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,73% au premier tour. Au deuxième tour, 46,46% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Mandelieu-la-Napoule ? L'inflation dans le pays et ses répercussions sur le moral des familles pourraient entre autres inciter les habitants de Mandelieu-la-Napoule à s'intéresser plus fortement à l'élection.