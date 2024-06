Résultat des législatives à Manéglise : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - 36,4% pour la liste de Jordan Bardella à Manéglise il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus évident encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est révélateur. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen à Manéglise. L'extrême droite a enregistré 36,4% des voix, soit 202 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 14,59% et Raphaël Glucksmann à 14,59%.

14:32 - Manéglise avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Manéglise lors du premier tour de la présidentielle avec 31,33%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,37%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,62% et 5,22% des voix. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 42,64% contre 57,36%.

12:32 - Quel verdict à Manéglise pour Ensemble ce dimanche ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Les élections législatives 2022 à Manéglise ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 24,08% dans la commune, partie intégrante de la 7ème circonscription de la Seine-Maritime, alors que les candidats LREM cumuleront 32,43% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Agnès Firmin Le Bodo (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement.

11:02 - Manéglise : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Manéglise, les élections sont en cours. Avec une population de 1 264 habitants répartis dans 514 logements, ce bourg présente une densité de 152 hab par km². Ses 47 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (91,83%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 42,53% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 48,21% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1,09 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Manéglise contribue à construire l'avenir de la France.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Manéglise ? Au fil des dernières années, les 1 287 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des européennes de début juin, le pourcentage de participation s'élevait à 58,85% des inscrits sur les listes électorales de Manéglise. La participation était de 61,34% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 55,45% au premier tour. Au deuxième tour, 55,04% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Manéglise ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour.