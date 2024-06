Résultat des législatives à Manneville-la-Goupil : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - 49,16% pour la liste RN à Manneville-la-Goupil le 9 juin dernier Les résultats de ce dimanche 30 juin seront certainement plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Manneville-la-Goupil, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a pris une longueur d'avance, glanant 49,16% des suffrages contre Valérie Hayer à 10,55% et François-Xavier Bellamy à 8,39%.

14:32 - 38,88% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Manneville-la-Goupil L'élection présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Performance notable : le Rassemblement national avait récolté au premier tour plus de voix aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La présidente de la formation avait engrangé 38,88% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 21,9% et 14,09%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 56,91% contre 43,09%).

12:32 - Le RN en tête au premier tour des dernières législatives à Manneville-la-Goupil A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives2024 sera très analysé. Les élections législatives avaient donné un excellent résultat pour le RN à Manneville-la-Goupil. On retrouvait en effet Nicolas Goury au sommet au premier tour, avec 39,23% dans la cité, partie intégrante de la 9ème circonscription de la Seine-Maritime. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 57,60%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,40%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Manneville-la-Goupil La démographie et le profil socio-économique de Manneville-la-Goupil déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,88% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur le travail. Avec 50,56% de population active et une densité de population de 115 hab par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (13,3%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 400 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,83%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,96%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Manneville-la-Goupil mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,67% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières élections législatives à Manneville-la-Goupil : ce qu'il faut retenir Au fil des consultations politiques précédentes, les 1 066 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, 37,0% des personnes habilitées à participer à une élection à Manneville-la-Goupil avaient déserté les urnes. L'abstention était de 36,99% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,5% au premier tour. Au deuxième tour, 47,81% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Manneville-la-Goupil ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.