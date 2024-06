Résultat des législatives à Mantes-la-Jolie : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Front populaire, une nouvelle Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, avance sans garantie. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Mantes-la-Jolie, le binôme Nupes avait en effet accumulé 40,95% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un score à comparer avec les 57% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité par les sondeurs ? A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 9,68% à Mantes-la-Jolie. Mais ce sont 56% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (43,09%), de l'EELV Marie Toussaint (3,87%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,77%).

18:42 - Mantes-la-Jolie compte parmi les rares secteurs où le RN na pas gagné de terrain Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. On note que Mantes-la-Jolie fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella regroupant en effet 16,52% lors du vote européen du 9 juin contre 16,34% il y a cinq ans. Une situation qui tranche avec ce que l'on a observé à l'échelle du pays, avec un peu plus de 8 points ajoutés pour le RN entre les deux scrutins.

15:31 - Mantes-la-Jolie à contre-courant lors des européennes du 9 juin Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur, même si tous les secteurs ne sont pas touchés. C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Mantes-la-Jolie lors des élections européennes 2024 à Mantes-la-Jolie, avec 43,09% des voix. La liste surpassait alors celle de Jordan Bardella avec 16,52% dans la commune. Raphaël Glucksmann échouait troisième, avec 9,68%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à Mantes-la-Jolie au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement le choix du président de la République qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Point à retenir : le Rassemblement national avait affiché au premier tour plus de votes aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait rassemblé 10,8% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 54,37%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 18,37% et Marine Le Pen avec 10,8%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 24,1% contre 75,9%).

12:32 - À Mantes-la-Jolie, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Mantes-la-Jolie, grappillant 9,91% des voix sur place, contre 40,95% pour Benjamin Lucas (Nupes). Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Mantes-la-Jolie : ce qu'il faut savoir Dans la commune de Mantes-la-Jolie, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 4776 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,99%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 942 euros/an peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 30,68% et d'une population étrangère de 26,03% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,64% à Mantes-la-Jolie, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Les législatives sont lancées à Mantes-la-Jolie : scrutin en cours À Mantes-la-Jolie, l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 63,38% au premier tour et seulement 62,38% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 41,58% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 32,87% au premier tour. Les études rapportent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?