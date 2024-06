Résultat des législatives à Mantes-la-Ville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives entre 34% et 44% à Mantes-la-Ville pour le Front populaire ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 9,08% à Mantes-la-Ville début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 31,88% de Manon Aubry (LFI), les 2,78% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,06% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme tournant autour des 44% sur place. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Mantes-la-Ville, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 34,11% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Mantes-la-Ville avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Si dans l'Hexagone, les sondeurs annoncent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 15 points aux législative 2024 par rapport à son résultat des précédentes législatives (ce qui propulserait théoriquement le parti de Jordan Bardella à près de 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Mantes-la-Ville le 9 juin Consulter des résultats plus récents semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Mantes-la-Ville lors des européennes 2024 à Mantes-la-Ville, avec 31,88% des voix. La liste devançait alors celle de Jordan Bardella avec 28,92% dans la localité. Raphaël Glucksmann finissait troisième, avec 9,08%.

14:32 - Mantes-la-Ville avait voté Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle L'élection présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. On remarque que le RN avait récolté au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait engrangé 20,32% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 42,3%, suivi donc de Marine Le Pen avec 20,32% et Emmanuel Macron avec 20,23%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 36,62% contre 63,38%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Mantes-la-Ville ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera déterminant pour ces élections législatives 2024, à l'échelle locale, comme au niveau national. Lors des dernières législatives à Mantes-la-Ville, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 28,13% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 34,11% pour Benjamin Lucas (Nupes) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (60,77%). Benjamin Lucas remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mantes-la-Ville A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Mantes-la-Ville fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 21 376 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 201 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (74,19%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 3 072 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2289,53 euros/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 17,38%, annonçant une situation économique tendue. À Mantes-la-Ville, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Mantes-la-Ville ? L'une des clés de ce scrutin législatif sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Mantes-la-Ville (78711). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 61,37% au premier tour et seulement 62,27% au second tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 38,69% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 32,23% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des foyers français sont de nature à impacter le pourcentage de participation à Mantes-la-Ville.