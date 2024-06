Résultat des législatives à Mardeuil : l'élection 2024 en direct

Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. Il faut noter que le RN avait enregistré au premier tour un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans à Mardeuil que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait accumulé 30,11% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 31,15%, suivi donc de Marine Le Pen avec 30,11% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,06%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 46,29% contre 53,71%).

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mardeuil

Comment les électeurs de Mardeuil peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 4,63% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec 43,37% de population active et une densité de population de 167 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (85,67%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 668 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,55%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,08%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Mardeuil mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,59% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.