Résultat des législatives à Mareuil-le-Port : l'élection 2024 en direct

15:36 - Marine Le Pen en tête à Mareuil-le-Port au premier tour de l'élection présidentielle

C'est sans doute l'élection présidentielle qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait offert un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen finissait à 43,59% au premier round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,87% et 9,12% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 8,5% des voix pour sa part. Au 2e tour, la patronne du RN avait aussi battu Macron avec 62,64% contre 37,36%.