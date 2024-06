Que peut-on déduire de cette avalanche de statistiques ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Mareuil-sur-Cher entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 32% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

11:02 - Les défis socio-économiques de Mareuil-sur-Cher et leurs implications électorales

La démographie et le profil socio-économique de Mareuil-sur-Cher contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,14% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de directives sur le travail. Avec 40,34% de population active et une densité de population de 35 habitants par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de familles possédant au moins une voiture (70,45%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 464 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (4,39%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (19,44%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 16,16%, comme à Mareuil-sur-Cher, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.