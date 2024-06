En direct

19:43 - Un résultat aux législatives entre 11% et 15% à Meusnes pour le Front populaire ? Une autre incertitude qui accompagne ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Aux européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 8,68% à Meusnes. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,22% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,24% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,48% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant autour des 15% sur place. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 11,25% des suffrages dans la commune.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 11 points à Meusnes Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Meusnes entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera tout proche des 40% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 44,17% pour le Rassemblement national à Meusnes le 9 juin dernier Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. Le résultat de la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Meusnes, à 44,17%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 16,38% et Raphaël Glucksmann à 8,68%.

14:32 - Meusnes avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait fini en tête avec 33,33% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Meusnes. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,99% et Éric Zemmour troisième avec 10,36%. Jean-Luc Mélenchon finissait au pied de ce podium avec seulement 10,36% des suffrages. Nouveau coup de marteau de Marine Le Pen au deuxième tour contre Emmanuel Macron avec 54,17%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce soir à Meusnes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très observé. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Meusnes lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Roger Chudeau au sommet au premier tour, avec 28,36% dans la ville, qui votait pour la 2ème circonscription du Loir-et-Cher. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 52,01%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,99%.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Meusnes Devant le bureau de vote de Meusnes, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 066 habitants répartis dans 701 logements, ce village présente une densité de 81 hab/km². Avec 63 entreprises, Meusnes offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 15,55% des résidents sont des enfants, et 35,86% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 36,13% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 30,84% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 438,07 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Meusnes manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Meusnes pour les législatives Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des scrutins électoraux précédents ? Début juin, lors des élections européennes, sur les 754 personnes en âge de voter à Meusnes, 43,37% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 42,97% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,6% au premier tour et seulement 45,92% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Meusnes ? Au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 770 personnes en âge de voter au sein de la ville, 18,05% étaient restées chez elles. L'abstention était de 17,3% au second tour.