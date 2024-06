Résultat des législatives à Mont-Bernanchon : l'élection 2024 en direct

11:02 - Le poids démographique et économique de Mont-Bernanchon aux élections législatives

Devant le bureau de vote de Mont-Bernanchon, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 571 logements pour 1 316 habitants, la densité de la commune est de 119 habitants par km². Avec 56 entreprises, Mont-Bernanchon se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 17,87% des résidents sont des enfants, et 23,53% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,32% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 44,58% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 782,96 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Mont-Bernanchon contribue à façonner l'avenir de l'Hexagone.