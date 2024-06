Résultat des législatives à Mont-Saint-Aignan : premiers chiffres de l'élection 2024

La Nupes faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Nouveau Front populaire ? Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 20,93% à Mont-Saint-Aignan. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 9,29% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,16% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,57% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 37% sur place. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 24,68% des votes dans la localité.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Le RN pourrait atteindre 10% à Mont-Saint-Aignan lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par le scrutin européen du 9 juin s'applique localement. Le RN est même crédité de 33% des voix dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les européennes de 2019 et de 2024.

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus avisé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Quoi que... À Mont-Saint-Aignan, les dernières européennes offraient la première place à la liste de Valérie Hayer en effet, avec 21,2% des voix. La gagnante était suivie de la liste de Raphaël Glucksmann avec 20,93% et Jordan Bardella avec 15,1%.

Il faut retenir que le RN avait affiché au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives à Mont-Saint-Aignan que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait accumulé 10,05% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 38,66%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,25% et Marine Le Pen avec 10,05%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 21,22% contre 78,78%).

11:02 - Analyse socio-économique de Mont-Saint-Aignan : perspectives électorales

Quelle influence les habitants de Mont-Saint-Aignan exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 42% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,81%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (48,02%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 33,47%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (28,25%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,64%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 16,91% à Mont-Saint-Aignan, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.