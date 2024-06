Résultat des législatives à Montargis : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel candidat vont élire les électeurs de la gauche à Montargis ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 12,45% à Montargis. Mais ce sont 30% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (11,38%), de l'EELV Marie Toussaint (3,88%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (4,25%). La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Montargis, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 28,42% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Montargis ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on extrapole la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières européennes à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national pourrait s'élever à environ 30% à Montargis. Un calcul qui concorde avec les suffrages également grappillés par les lepénistes dans la commune sur la même période (23,46% pour Jordan Bardella en 2019 et 30,47% le 9 juin dernier) et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Montargis le 9 juin Le résultat de ce 30 juin au soir fera certainement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Montargis, à 30,47%, soit 996 voix. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 14,68% et Raphaël Glucksmann à 12,45%.

14:32 - 27,4% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Montargis Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. Avec 21,66%, c'est un score trop serré qu'avait obtenu Marine Le Pen à Montargis au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 27,4% et 22,55% des votes. Le second round de scrutin ne sera pas plus gagnant pour la candidate du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 60,24% contre 39,76% pour Le Pen.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Montargis ? Revenir sur le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Montargis, grappillant 17,89% des suffrages sur place, contre 28,42% pour Bruno Nottin (LFI-PS-PC-EELV). Ce premier pointage ne va pas empêcher le RN de s'imposer au second tour avec 17,89%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Montargis : un regard sur la démographie locale A mi-chemin des législatives, Montargis foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 15 061 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 310 entreprises, Montargis se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (46,64%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 2 470 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 524 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 26,81%, annonçant une situation économique précaire. À Montargis, les préoccupations locales, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation aux législatives à Montargis : un aperçu détaillé L'une des clés des législatives sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Montargis (45200). La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Montargis. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 283 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 32,05% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 33,64% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,59% au premier tour. Au deuxième tour, 55,46% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Montargis ? Quel député succédera à Thomas Ménagé dans la 4ème circonscription du Loiret ?