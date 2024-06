Résultat des législatives à Montauban : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de la Nupes dissoute à Montauban ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son score se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait atteint 16,89% à Montauban pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 8,6% de Manon Aubry (LFI), les 4,63% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,21% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme tournant autour des 30% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à Montauban, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 29,8% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Quel résultat pour le RN à Montauban lors des législatives ? Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Quand on analyse la progression du RN lors des dernières européennes à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national pourrait s'élever à près de 30% à Montauban. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs également arrachés par les lepénistes dans la commune en 5 ans et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Un 30,94% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Montauban le 9 juin dernier Regarder quelques jours en arrière apparaît plus que jamais comme avisé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Dans le détail, 6781 électeurs de Montauban ont en effet été séduits par la liste du RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella glanait ainsi 30,94% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 16,89% et Valérie Hayer à 12,89%.

14:32 - 25,15% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Montauban C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Montauban lors du premier tour de la présidentielle avec 25,15%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,3%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 22,08% et 9,04% des voix. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,2% contre 57,8%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Montauban ? Analyser le scrutin législatif le plus récent semble parfaitement sensé au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Montauban, grappillant 18,52% des votes sur place, contre 29,80% pour Valérie Rabault (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV avec 40,42% contre 59,58% pour les vainqueurs. Valérie Rabault remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les données démographiques de Montauban révèlent les tendances électorales La démographie et le profil socio-économique de Montauban déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 14,26%. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (24,77%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 20 782 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,04% et d'une population étrangère de 8,85% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Montauban mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,6% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les élections législatives à Montauban (82000) sont lancées L'un des critères décisifs des législatives 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention à Montauban. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 49,72% au premier tour et seulement 47,95% au second tour. Quelle sera la participation à Montauban pour les élections législatives 2024 ? En comparaison, au niveau de la France, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 73,43% au niveau de la commune. La participation était de 76,08% au premier tour, c'est-à-dire 31 672 personnes.