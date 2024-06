Résultat des législatives à Montbéliard : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Montbéliard à la loupe Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes s'était donc arrogée la première place avec 25,49% des bulletins dans la commune, où elle était incarnée par Virgnie Dayet. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 11,42% à Montbéliard. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (18,17%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (4,57%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,59%) le 9 juin. Autrement dit un cumul de 34% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Montbéliard avant les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà solide à Montbéliard entre le score de Jordan Bardella en 2019 (22,02%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (29,41%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 25% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Montbéliard début juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, s'est affichée en tête des européennes 2024 à Montbéliard. L'extrême droite enregistrait 29,41% des suffrages, soit 1924 voix dans la ville, contre Manon Aubry à 18,17% et Valérie Hayer à 13,17%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Montbéliard ? Chez les électeurs de Montbéliard, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 19,51%, la présidente du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 29,85% et 25,19% des votes. Et La candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,39% contre 62,61%.

12:32 - Les données des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Montbéliard ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Montbéliard, grappillant 17,29% des votes sur place, contre 25,49% pour Virgnie Dayet (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés La République en Marche (59,71% contre 40,29% pour le RN). C'est en revanche Nicolas Pacquot (La République en Marche) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Montbéliard A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Montbéliard foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 25 573 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 573 entreprises, Montbéliard se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (64,51%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Montbéliard forme une communauté diversifiée, avec ses 3 279 résidents étrangers, soit 12,75% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 845 €/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,98%, annonçant une situation économique tendue. À Montbéliard, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Montbéliard Comment votent traditionnellement les citoyens de cette agglomération ? Début juin, au moment des européennes, sur les 13 899 inscrits sur les listes électorales à Montbéliard, 51,86% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 57,42% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,45% au premier tour. Au deuxième tour, 61,03% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Montbéliard ? Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des élections législatives.