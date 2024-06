En direct

19:51 - Le Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 19,52% à Montbonnot-Saint-Martin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (4,85%), l'EELV Marie Toussaint (8,44%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (0,67%) le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 31% sur place. La manne semble importante : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Montbonnot-Saint-Martin, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 21,09% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,68% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,42% pour Yannick Jadot, 0,71% pour Fabien Roussel et 1,68% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'évolution foudroyante du Rassemblement national à Montbonnot-Saint-Martin Alors que déduire de cet ensemble de scores ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à environ 20% ou plus à Montbonnot-Saint-Martin ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Montbonnot-Saint-Martin fait exception lors des européennes Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Le trio de tête des récentes élections européennes à Montbonnot-Saint-Martin était en effet le suivant : la liste de Valérie Hayer avec 23,39% des votes, devançant la liste de Jordan Bardella avec 19,84% et Raphaël Glucksmann avec 19,52%.

14:32 - 42,06% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Montbonnot-Saint-Martin Les électeurs de Montbonnot-Saint-Martin avaient voté pour Marine Le Pen à 13,37% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la cheffe de file du RN avec respectivement 42,06% et 14,68% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 75,52% devant Marine Le Pen (24,48%).

12:32 - Quel résultat pour la majorité aux législatives à Montbonnot-Saint-Martin ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Montbonnot-Saint-Martin il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 10,34% au premier tour, contre 51,27% pour Olivier Véran (Ensemble !), Montbonnot-Saint-Martin faisant partie de la 1ère circonscription de l'Isère. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Olivier Véran (LREM) finalement en tête localement.

11:02 - Le poids démographique et économique de Montbonnot-Saint-Martin aux élections législatives Dans la ville de Montbonnot-Saint-Martin, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans l'agglomération, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 26,59% de 60 ans et plus. Le taux important de cadres, représentant 41,21%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (12,46%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,74%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,76% à Montbonnot-Saint-Martin, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Montbonnot-Saint-Martin À Montbonnot-Saint-Martin (38330), l'un des critères principaux des élections législatives sera indiscutablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 59,43% au premier tour. Au deuxième tour, 57,2% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Montbonnot-Saint-Martin ? Pour rappel, au niveau national, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des législatives. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 84,97% des électeurs de la commune, à comparer avec une participation de 82,29% au second tour, soit 3 458 personnes.