Résultat des législatives à Montivilliers : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - À Montivilliers, que vont décider les supporters de l'ancienne Nupes ? La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son score basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 14,26% à Montivilliers. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 30% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (7,14%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,52%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (5,14%). Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Montivilliers, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 25,89% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement gagné du terrain à Montivilliers Que tirer de cette combinaison de chiffres ? Alors qu'à l'échelle du pays, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 9 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Montivilliers le 9 juin dernier Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement dont les résultats sont aussi à observer avec précision. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous occupe aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 2015 votants de Montivilliers ont en effet choisi le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a convaincu ainsi 34,66% des suffrages devant Valérie Hayer à 16,79% et Raphaël Glucksmann à 14,26%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Montivilliers au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. Montivilliers avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,45%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 29,88% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,24% et 4,73% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 43,28% contre 56,72%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel en 2022 Le RN n'a pas convaincu à Montivilliers en 2022, lors des législatives, avec 20,93% au premier tour, contre 33,20% pour Agnès Firmin Le Bodo (Ensemble !), Montivilliers faisant partie de la 7ème circonscription de la Seine-Maritime. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LREM (53,49% contre 46,51% pour le RN). Agnès Firmin Le Bodo conservait donc son avance sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Montivilliers : une analyse socio-démographique Dans la ville de Montivilliers, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec 43,57% de population active et une densité de population de 838 habitants/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,37% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2483,71 euros par mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 5 679 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,56%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,82%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Montivilliers mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,45% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Montivilliers ? À Montivilliers, l'abstention constituera l'une des clés de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,19% au premier tour et seulement 43,35% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 71,14% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 72,14% au deuxième tour, soit 8 830 personnes.