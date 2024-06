En direct

19:50 - Un résultat aux législatives entre 11% et 13% à Montmirail pour la nouvelle union de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance dans le brouillard. Raphaël Glucksmann avait obtenu 5,14% à Montmirail pour ces élections continentales. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 13% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Montmirail, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 11,59% des votes dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La fulgurante évolution du RN à Montmirail en 5 ans Que conclure de cet ensemble de chiffres ? Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement a en effet déjà gagné 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 45% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Montmirail le 9 juin dernier On ne peut oublier le scrutin qui a eu lieu très récemment. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'est arrogée les élections européennes à Montmirail. L'extrême droite enregistrait 50,34% des voix, soit 588 voix, contre Valérie Hayer à 13,87% et François-Xavier Bellamy à 6,68%.

14:32 - 40,96% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Montmirail Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du président de la République. La cité de Montmirail avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle 2022 puisque la figure du parti d'extrême droite prenait la tête avec 40,96% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,83% et 11,38% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 7,19% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 60,07%, devant Emmanuel Macron à 39,93%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives 2022 à Montmirail Le Rassemblement national arrivait en première position à Montmirail lors des législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Marne, c'est Jennifer Marc qui arrivait en tête au premier tour avec 37,23%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 58,09%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,91%.

11:02 - Démographie et politique à Montmirail, un lien étroit La composition démographique et la situation socio-économique de Montmirail déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 74 hab par km² et 40,29% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 14,1% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (71,37%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 081 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,57%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (12,27%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Montmirail mettent en relief une diversité de qualifications, avec 46,43% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - Montmirail : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives À Montmirail (51210), l'une des clés de ce scrutin législatif sera immanquablement l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 42,73% au premier tour. Au deuxième tour, 43,95% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 542 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 68,2% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 67,11% au premier tour, c'est-à-dire 1 706 personnes. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Montmirail.