Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 14,7% à Montreuil-sur-Mer. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (4,24%), l'EELV Marie Toussaint (4,24%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (1,32%) le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 23% sur place. Pour le premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 21,97% des bulletins dans la localité.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Montreuil-sur-Mer lors de l'élection présidentielle

Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,23% contre 37,99% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 16,9% et 6,46% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face à son rival au second tour, avec 36,65% contre 63,35%.