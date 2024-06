Résultat des législatives à Montreuil : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - Qui vont désigner les électeurs de la gauche à Montreuil ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Montreuil, le binôme Nupes avait en effet accumulé 63,32% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ? Aux élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 20,87% à Montreuil. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 34,54% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 14,8% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,61% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 71% cette fois.

18:42 - Montreuil fait partie des rares zones où l'extrême droite na pas avancé ces dernières années Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'on a observé environ huit points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Montreuil semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le Jordan Bardella de 2019 et le Jordan Bardella de 2024, le parti n'a en effet pas progressé dans la ville. Confirmation à venir ?

15:31 - Un cas particulier pour Montreuil lors des élections européennes 2024 En deux ans, cet équilibre politique a été balayé, à l'échelle nationale comme dans beaucoup de villes. Quoi que... Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella s'est trouvé loin de son score national en effet aux européennes 2024 à Montreuil. Il a achevé la campagne loin derrière, avec 7,96%, en retrait par rapport à Manon Aubry avec 34,54% et Raphaël Glucksmann avec 20,87%.

14:32 - 55,22% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle 2022 à Montreuil C'est probablement l'élection suprême qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Avec 6,73%, c'est un résultat insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Montreuil au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 55,22% et 18,21% des suffrages. Et La patronne du RN échouait aussi au second tour avec 16,55% contre 83,45%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Montreuil ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indicateur clé au moment des élections qui se jouent. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Montreuil en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 4,51% au premier tour, contre 63,32% pour Alexis Corbière (Nupes), Montreuil faisant partie de la 7ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Un résultat si haut et si partagé dans les autres communes de la circonscription qu'il n'y avait pas eu de second round.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Montreuil Comment la population de Montreuil peut-elle impacter les résultats des législatives ? Dans l'agglomération, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 4,51% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,66%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population immigrée de 25,04% et d'une population étrangère de 18,81% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,58%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Montreuil, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Montreuil ? Comment votent d'ordinaire les habitants de cette agglomération ? Lors des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 51,45% des électeurs de Montreuil (Seine-Saint-Denis). La participation était de 47,3% lors des élections européennes de 2019. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 74,19% des électeurs habilités dans l'agglomération s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 65,95% au deuxième tour, c'est-à-dire 40 113 personnes. L'inflation dans le pays, cumulée avec les incertitudes dues à la guerre en Ukraine, seraient de nature à impacter la stratégie de vote des citoyens de Montreuil.