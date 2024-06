Résultat des législatives à Montrouge : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des électeurs de la Nupes à Montrouge ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 23,44% à Montrouge pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 49% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Montrouge, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 38,25% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les législatives à Montrouge ? Difficile de tirer des conclusions de tous ces résultats. Mais des tendances se distinguent… Si dans l'Hexagone, les intentions de vote prévoient une évolution moyenne du RN à environ 15 points de plus aux législative 2024 en comparaison de son score des législatives 2022 (ce qui propulserait le parti de Jordan Bardella à environ 20% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a pour l'instant grappillé que 2 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:31 - Montrouge à contre-courant lors des élections de juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est évocateur, même s'il y a des exceptions... À Montrouge, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Raphaël Glucksmann en effet, avec 23,44% des suffrages exprimés. Elle était suivie de la liste de Valérie Hayer avec 17,71% et Manon Aubry avec 16,33%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Montrouge au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement la présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 35,22% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 28,39%. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 8,29% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 82,73% contre 17,27% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Montrouge Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Montrouge, comptant 6,82%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 44,05% des voix. Montrouge optera d'ailleurs encore pour Laurianne Rossi au second tour, finalement à la première place localement avec 54,12%.

11:02 - Montrouge : démographie, élections et perspectives d'avenir A mi-chemin des législatives, Montrouge émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 44,91% de cadres pour 47 657 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 5 406 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 12 128 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (44,82%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 5 456 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 17,43%, contribue à son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 40,54% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 501,71 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. En résumé, Montrouge incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Montrouge : un aperçu détaillé Afin de comprendre le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques précédentes. Pendant les européennes de début juin, parmi les 29 625 personnes en âge de voter à Montrouge, 62,33% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 58,07% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,11% au premier tour. Au second tour, 58,15% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Montrouge ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, 77,26% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 82,26% au premier tour, ce qui représentait 23 939 personnes.