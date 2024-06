En direct

Le Front populaire, une deuxième Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, reste une inconnue. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Morainvilliers, le binôme Nupes avait en effet obtenu 11,28% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 11,46% à Morainvilliers. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 5,99% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,49% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,9% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total de 20% cette fois.

En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 9 points à Morainvilliers Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Morainvilliers entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 17% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Un cas particulier pour Morainvilliers lors des européennes Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler d'autant plus logique au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Lors des élections du Parlement européen 2024 en effet, Jordan Bardella avait réuni 22,1% des suffrages à Morainvilliers. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Valérie Hayer qui terminait en première position avec 25,69%.

Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Morainvilliers lors de la dernière présidentielle L'élection du président de la République est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. Il faut retenir que le RN avait réalisé au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 à Morainvilliers que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 13,96% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 45,03%, suivi donc de Marine Le Pen avec 13,96% et Jean-Luc Mélenchon avec 10,59%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 26,55% contre 73,45%).

Quel résultat à Morainvilliers pour le bloc présidentiel ce soir ? Avec 9,65% à Morainvilliers, le Rassemblement national avait été distancé par les 56,58% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Au second round, c'est encore Karl Olive qui va remporter le plus de votes, avec 80,07% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

Morainvilliers : démographie et socio-économie impactent les législatives La composition démographique et le contexte socio-économique de Morainvilliers façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 36% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,85%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 46,26%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,23% et d'une population étrangère de 6,74% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,17% à Morainvilliers, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

Les législatives démarrent à Morainvilliers : quel sera le taux d'abstention ? L'analyse des résultats des derniers scrutins électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Pendant les précédentes européennes, le taux de participation atteignait 62,09% des inscrits sur les listes électorales de Morainvilliers. Le taux de participation était de 59,36% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 58,53% au premier tour et seulement 56,59% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c'était moins qu'en 2017.