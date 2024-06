En direct

19:43 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Mur-de-Sologne fait envie La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est un saut dans le vide. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Mur-de-Sologne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 11,62% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,2% pour Yannick Jadot, 1,97% pour Fabien Roussel et 0,93% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 6,39% à Mur-de-Sologne. Mais ce sont 12% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (4,26%), de Marie Toussaint (1,52%) ou encore de Léon Deffontaine (1,83%).

18:42 - Une évolution impressionnante du RN à Mur-de-Sologne Que tirer de cet ensemble hétéroclite de scores ? Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà glané 13 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine à près de 37% voire plus à Mur-de-Sologne ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Mur-de-Sologne sous le charme de Jordan Bardella il y a trois semaines Le résultat de ce 30 juin au soir fera probablement écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste d'extrême droite présentée par Bardella qui est arrivée en tête des européennes il y a trois semaines à Mur-de-Sologne, avec 51,45% des voix exprimées (338 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 11,26%, et François-Xavier Bellamy avec 8,98%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Mur-de-Sologne lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. L'élection suprême avait offert un net avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen s'imposait avec 35,03% au premier tour contre 25,17% pour Emmanuel Macron et 12,76% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 7,66% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour de cette présidentielle, c'est de nouveau la cheffe de file du parti d'extrême droite qui gagnait à Mur-de-Sologne avec 58,08%, devant Emmanuel Macron à 41,92%.

12:32 - Quel score à Mur-de-Sologne pour le RN aux législatives 2024 ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Le RN arrivait en pôle position à Mur-de-Sologne en 2022 lors des législatives. Dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Loir-et-Cher, c'est Roger Chudeau qui démarrait en pôle position au premier tour avec 29,89%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 55,01%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,99%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mur-de-Sologne Quel portrait faire de Mur-de-Sologne, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 513 habitants répartis dans 768 logements, cette ville présente une densité de 29 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 66 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 838 foyers fiscaux. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 26,76% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 33,52% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,16% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 707,57 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. En conclusion, Mur-de-Sologne incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Elections législatives passées à Mur-de-Sologne : le niveau de participation Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières élections. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, 63,13% des personnes en capacité de voter à Mur-de-Sologne s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 59,11% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,02% au premier tour. Au deuxième tour, 52,96% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 83,93% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux de participation était de 82,42% au second tour, ce qui représentait 872 personnes.