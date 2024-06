En direct

19:49 - À Neauphle-le-Château, qui va faire main basse les voix de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance dans le brouillard. Au cours du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 18,05% des voix dans la localité. Un score à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 16,35% à Neauphle-le-Château début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit une somme de 29% sur place.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 11 points à Neauphle-le-Château Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Neauphle-le-Château entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera tout proche des 20% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Neauphle-le-Château début juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Si on se penche sur le détail, 327 électeurs de Neauphle-le-Château ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella glanait ainsi 23,14% des votes devant Valérie Hayer à 20,17% et Raphaël Glucksmann à 16,35%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Neauphle-le-Château en 2022 ? C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Dans les isoloirs de Neauphle-le-Château, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec 14,32%, la cheffe de file du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 39,2% et 16,9% des voix. Et La patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 26,35% contre 73,65%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble il y a deux ans Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Neauphle-le-Château, grattant 12,78% des voix sur place, contre 41,77% pour Karl Olive (LREM). A l'issue du second tour, c'est encore Karl Olive qui glanera le plus de suffrages, avec 65,55% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Neauphle-le-Château : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Les facteurs démographiques et socio-économiques de Neauphle-le-Château mettent en évidence des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 1494 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,7%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres, représentant 32,46%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,25%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,25%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (52,18%), témoigne d'une population instruite à Neauphle-le-Château, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - Participation à Neauphle-le-Château : les leçons des précédentes élections Au fil des dernières années, les 3 387 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des élections européennes de début juin, 39,11% des inscrits sur les listes électorales de Neauphle-le-Château (Yvelines) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 42,4% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,31% au premier tour et seulement 47,2% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Neauphle-le-Château ? En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record.