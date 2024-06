Résultat des législatives à Neuilly-sur-Marne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Neuilly-sur-Marne pour ces élections législatives ? La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 12,78% à Neuilly-sur-Marne début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 47% sur place. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés à Neuilly-sur-Marne, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 37,91% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé comme très proche de la majorité dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - Rassemblement national : quel score à Neuilly-sur-Marne à l'issue des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette Rassemblement national pourrait se situer à 20% à Neuilly-sur-Marne lors du premier tour de ces législatives si la tendance prévue par le scrutin européen du 9 juin se confirme localement. Le RN est même crédité d'environ 30% des votes dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le calcul est expéditif, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Le RN relégué à Neuilly-sur-Marne lors des européennes 2024 Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Quoi que... Avec un résultat de 22,96% en effet, Bardella a été distancé lors des élections du Parlement européen de juin à Neuilly-sur-Marne par la liste de Manon Aubry avec 29,4%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Neuilly-sur-Marne ? C'est sans doute l'élection présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Neuilly-sur-Marne avait offert à Marine Le Pen 15,3% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé cette fois la représentante du Rassemblement national avec 41,29% et 24,01% des bulletins exprimés. Et La candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 32,19% contre 67,81%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Neuilly-sur-Marne Le score de la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces législatives. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Neuilly-sur-Marne il y a deux ans, lors des législatives, avec 13,29% au premier tour, contre 37,91% pour Thomas Portes (LFI-PS-PC-EELV), Neuilly-sur-Marne faisant partie de la 3ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Au deuxième tour, c'est encore Thomas Portes qui va remporter le plus de votes, avec 60,94% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Les données démographiques de Neuilly-sur-Marne révèlent les tendances électorales Au cœur de la campagne électorale législative, Neuilly-sur-Marne est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 37 531 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 569 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 21 369 foyers fiscaux. Dans la commune, 22,84% des résidents sont des enfants, et 16,45% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. La présence de 7 996 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 834 €/an, la ville désire plus de prospérité. À Neuilly-sur-Marne, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Abstention à Neuilly-sur-Marne : que retenir des précédentes élections ? À Neuilly-sur-Marne (93330), l'un des critères essentiels de ces élections législatives sera le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 39,27% au premier tour et seulement 39,15% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Neuilly-sur-Marne ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 64,38% au sein de la commune. Le taux de participation était de 71,96% au premier tour, c'est-à-dire 13 928 personnes. La perte de pouvoir d'achat est notamment capable de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Neuilly-sur-Marne.