Résultat des législatives à Neuilly-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les bulletins de l'ancienne Nupes scrutés Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 8,2% à Neuilly-sur-Seine. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 13% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 6,15% des suffrages dans la commune.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Neuilly-sur-Seine avant les législatives Que peut-on tirer de l'ensemble de ces statistiques ? Le Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 10% à Neuilly-sur-Seine lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les élections européennes s'applique localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le calcul est assez risqué, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la localité.

15:31 - Le RN n'a pas fait recette à Neuilly-sur-Seine lors des élections européennes L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. Même s'il y a des exceptions... À Neuilly-sur-Seine, les récentes européennes offraient la première place à la liste de François-Xavier Bellamy en effet, avec 28,29% des votes. La gagnante devançait la liste de Valérie Hayer avec 25,41%. En troisième position se trouvait Marion Maréchal avec 15,92%.

14:32 - Neuilly-sur-Seine avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 48,98% et Éric Zemmour avec 18,75% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Neuilly-sur-Seine. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 15,14% des voix. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 82,58% contre 17,42% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment du rendez-vous politique du jour. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Neuilly-sur-Seine, grappillant 4,79% des voix sur place, contre 44,01% pour Constance Le Grip (La République en Marche). Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti laissant encore le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle remporter le scrutin.

11:02 - Les défis socio-économiques de Neuilly-sur-Seine et leurs implications électorales En pleine campagne électorale législative, Neuilly-sur-Seine est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 52,81% de cadres supérieurs pour 59 267 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 14 092 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 15 161 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (52,89%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 6 714 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 16,74%, participe à son pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 41,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 543,93 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Finalement, à Neuilly-sur-Seine, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Neuilly-sur-Seine : scrutin en cours Au fil des précédentes élections, les 60 259 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait 34,09% des électeurs de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). L'abstention était de 37,47% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,96% au premier tour et seulement 47,79% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Neuilly-sur-Seine ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 16,31% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 19,32% au second tour.