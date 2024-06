En direct

19:43 - Qui vont désigner les électeurs de l'ancienne Nupes à Neung-sur-Beuvron ? La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Neung-sur-Beuvron, le binôme Nupes avait en effet glané 10,05% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 5,84% à Neung-sur-Beuvron. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 12% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (3,47%), de Marie Toussaint (2,55%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,01%).

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Neung-sur-Beuvron Que déduire des résultats des dernières élections ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN finisse pas loin des 30% à Neung-sur-Beuvron ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Neung-sur-Beuvron au début du mois Le panorama établi lors des élections il y a quelques semaines est incontournable. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc plus que jamais comme logique au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Neung-sur-Beuvron. Le bulletin glanait 38,32% des voix, face à Valérie Hayer à 15,88% et Marion Maréchal à 10,95%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Neung-sur-Beuvron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 28,77% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Neung-sur-Beuvron. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,5% et Éric Zemmour troisième avec 12,29%. La quatrième place était pour Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 10,01% des voix. La candidate du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la commune avec 51,18%, devant Emmanuel Macron à 48,82%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Neung-sur-Beuvron La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection du Parlement. Il y a deux ans, lors des législatives à Neung-sur-Beuvron, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 22,44% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 28,37% pour Pascal Bioulac (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il accumulait pourtant 52,11% des voix, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (47,89%). C'est donc Roger Chudeau chez les frontistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Les données démographiques de Neung-sur-Beuvron révèlent les tendances électorales Dans la ville de Neung-sur-Beuvron, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 10,12% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Avec 40,83% de population active et une densité de population de 19 hab par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (30,52%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 568 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,03%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,86%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Neung-sur-Beuvron mettent en avant une diversité de qualifications, avec 40,92% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Neung-sur-Beuvron Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Neung-sur-Beuvron ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,2% au premier tour. Au second tour, 51,95% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 78,96% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part à l'élection, contre une participation de 79,43% au deuxième tour, c'est-à-dire 811 personnes.