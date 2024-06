Résultat des législatives à Neuve-Chapelle : l'élection 2024 en direct

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Neuve-Chapelle

Dans la commune de Neuve-Chapelle, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 4,1%. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (6,29%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 692 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,74%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (3,3%) indique des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,54% à Neuve-Chapelle, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.