Résultat des législatives à Nevers : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Une fourchette de 31% à 33% pour le Front populaire à Nevers La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son score se tourner vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Lors des élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 16,23% à Nevers. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 33% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Nevers, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 31,21% des votes dans la commune. Une percée à affiner enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,53% pour Yannick Jadot, 3,86% pour Fabien Roussel et 2,17% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national a solidement avancé à Nevers en 5 ans Que conclure des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN se sont élevés à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine tout proche des 30% à Nevers ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Nevers il y a trois semaines Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale peut donc sembler aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste portée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections européennes il y a trois semaines à Nevers, avec 27,96% des électeurs (2678 voix) devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 16,23%, qui avait elle-même devancé Valérie Hayer avec 15,52%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Nevers lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute la présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Nevers avait voté pour Marine Le Pen à 20,89% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé cette fois la cheffe du Rassemblement national avec 29,36% et 24,33% des bulletins exprimés. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour avec 37,9% contre 62,1%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc Ensemble en 2022 Regarder le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Au premier tour des législatives 2022, Nevers, couverte par la 1ère circonscription de la Nièvre, verra le binôme estampillé Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 34,90%, alors que le RN restera derrière à 18,66%. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Perrine Goulet (Ensemble !) pour la première position localement.

11:02 - Élections législatives à Nevers : impact de la démographie et de l'économie locale Comment la population de Nevers peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 30,76% de 60 ans et plus. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2044,65 euros par mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,99% et d'une population immigrée de 11,69% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Nevers mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,17% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Nevers Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Pendant les dernières européennes, sur les 21 713 personnes en âge de voter à Nevers, 54,58% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 54,61% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 57,08% au premier tour et seulement 60,57% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Nevers ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 36,24% dans la ville. Le taux d'abstention était de 33,44% au premier tour.