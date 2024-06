Résultat des législatives à Nointot : l'élection 2024 en direct

Impossible de ne pas évoquer le scrutin qui a bouleversé le pays il y a quelques semaines. Si on se penche sur le détail, 260 habitants de Nointot passés par les urnes ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella cumulait 45,45% des suffrages face à Valérie Hayer à 14,34% et Raphaël Glucksmann à 12,41%.

Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Nointot pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 32,83% des électeurs dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 31,08% et 16,67% des voix. Nointot n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 4,76% des voix pour sa part. Marine Le Pen elle finissait aussi première au 2e tour avec 52,2%.

Le RN réalisait un très bon score à Nointot il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Nicolas Goury en tête au premier tour, avec 31,81% dans la ville, qui faisait partie de la 9ème circonscription de la Seine-Maritime. Marie-Agnès Poussier-Winsback (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,98%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Nointot aux élections législatives

Devant le bureau de vote de Nointot, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Dotée de 536 logements pour 1 364 habitants, la densité de la commune est de 224 hab/km². L'existence de 43 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 4,84% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 27,54% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 52,38% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 322,28 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Nointot, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.