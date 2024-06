En direct

La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Nouan-le-Fuzelier La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, devrait en rassembler une part. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 9,09% à Nouan-le-Fuzelier. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,48% de Manon Aubry (LFI), les 2,36% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,36% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant autour des 16% sur place. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 11,78% des bulletins dans la commune.

Une progression impressionnante du Rassemblement national à Nouan-le-Fuzelier en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cette masse de chiffres. Mais des tendances émergent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Nouan-le-Fuzelier entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut penser que le RN sera à environ 30% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Un avantage de Bardella à Nouan-le-Fuzelier au début du mois Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Il y a quelques semaines en effet, à Nouan-le-Fuzelier, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, l'a emporté, avec 38,72% des voix devant Valérie Hayer à 17,17% et Raphaël Glucksmann à 9,09%. Dans le détail, 345 habitants ont alors été séduits par le RN dans la localité.

À Nouan-le-Fuzelier, le résultat de la présidentielle toujours pertinent La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. Nouan-le-Fuzelier avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,68%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 30,29% des votes. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,34% et 9,36% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 46,81% contre 53,19%.

Que peuvent montrer les résultats des législatives 2022 pour Nouan-le-Fuzelier ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant pour ces législatives localement, comme au niveau national. Il y a deux ans, lors des législatives à Nouan-le-Fuzelier, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 17,33% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 35,67% pour Pascal Bioulac (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois le premier rang au binôme Ensemble ! (53,37%). C'est donc Emmanuelle Chaplault (Ensemble !) qui arrivait premier au finish.

Analyse démographique des élections législatives à Nouan-le-Fuzelier Dans les rues de Nouan-le-Fuzelier, les élections sont en cours. Avec ses 2 288 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 125 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 670 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (31,3%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,8% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 33,58% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 247,46 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. En conclusion, à Nouan-le-Fuzelier, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

C'est le moment de faire un choix à Nouan-le-Fuzelier pour les législatives À Nouan-le-Fuzelier, l'un des critères déterminants du scrutin législatif sera indéniablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,14% au premier tour. Au deuxième tour, 50,99% des votants ne se sont pas déplacés. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,97% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 24,74% au second tour.