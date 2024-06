Résultat des législatives à Olivet : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives entre 26% et 30% à Olivet pour le Nouveau Front populaire ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui s'avance cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Olivet, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,2% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 16,23% à Olivet. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 30% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 7 points à Olivet Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces données. Mais quelques lignes directrices apparaissent… En regardant la progression du RN qui ressort des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN devrait se situer tout proche des 20% à Olivet. Une projection qui concorde avec les électeurs également conquis par la formation politique dans la ville depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : un bond de 7 points qui peut encore grimper.

15:31 - Olivet fait exception lors des élections de juin Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le verdict qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes, même si le raz de marée n'a pas frappé toutes les communes. Le podium des récentes élections européennes à Olivet plaçait en effet dans cet ordre la liste de Valérie Hayer avec 24,29% des voix, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 20,74% et Raphaël Glucksmann avec 16,23%.

14:32 - 38,95% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Olivet Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 13,41% contre 38,95% pour Emmanuel Macron et 17,54% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 26,2% contre 73,8%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc Ensemble en 2022 Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Olivet il y a deux ans, lors des législatives, avec 11,58% au premier tour, contre 41,64% pour Stéphanie Rist (LREM), Olivet étant partie intégrante de la 1ère circonscription du Loiret. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés LREM avec 36,12% contre 63,88% pour les vainqueurs. Stéphanie Rist remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Olivet : une analyse socio-démographique Dans la ville d'Olivet, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,9% et une densité de population de 925 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (80,56%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 8 205 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,35%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,24%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 10,11% à Olivet, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.

09:32 - Taux de participation aux dernières élections législatives à Olivet : les chiffres clés Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Olivet (45160), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 55,88% au premier tour et seulement 53,53% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Olivet ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 80,34% des électeurs dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 79,28% au premier tour, ce qui représentait 11 583 personnes. L'inflation dans le pays, combinée avec les préoccupations dues au conflit entre la Russie et l'Ukraine, pourraient potentiellement renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants d'Olivet.