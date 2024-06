En direct

19:51 - Le Nouveau Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 12,58% à Orgeval. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 21% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Orgeval, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 12,79% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 9 points à Orgeval Alors que tirer de cette combinaison de chiffres ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont grimpé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 17% à Orgeval ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Orgeval fait exception lors des européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler aussi évident au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Orgeval lors des récentes élections pour le Parlement européen à Orgeval, avec 25,12% des voix. La liste surpassait alors celle de Jordan Bardella avec 21,77% dans la commune. François-Xavier Bellamy achevait l'élection troisième, avec 15,51%.

14:32 - Quel candidat a gagné l'élection présidentielle il y a deux ans à Orgeval ? C'est certainement l'élection du président de la République qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. Il faut noter que le RN avait enregistré au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives à Orgeval que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Elle avait accumulé 11,09% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 44,6%, suivi donc de Valérie Pécresse avec 11,92% et Jean-Luc Mélenchon avec 11,84%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 23,98% contre 76,02%).

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble en 2022 Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune d'Orgeval, grappillant 9,7% des votes sur place, contre 52,96% pour Karl Olive (La République en Marche). Orgeval optera d'ailleurs encore pour Karl Olive au second tour, finalement en tête localement avec 79,86%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Orgeval : ce qu'il faut retenir Dans la ville d'Orgeval, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans l'agglomération, 22,92% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 19,8% ont 60 ans et plus. Le pourcentage important de cadres, représentant 42,78%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,86% et d'une population immigrée de 10,24% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 8,17% à Orgeval, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Abstention à Orgeval : quelles perspectives pour les législatives ? À Orgeval (78630), le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs clés de ces élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,55% au premier tour. Au deuxième tour, 52,13% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, presque un record pour des législatives. Au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,02% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 80,71% au premier tour, soit 4 080 personnes.